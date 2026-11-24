Атака РФ на Украине 24 ноября

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В ночь на 24 ноября Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив почти сотню ударных беспилотников разных типов. Под вражеским обстрелом оказались сразу несколько регионов страны, включая Запорожскую, Винницкую, Житомирскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Херсонскую области.

ТСН собрала все, что известно по состоянию на утро о пострадавших и разрушениях инфраструктуры.

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Что удалось сбить этой ночью

В ночь на 24 ноября, начиная с 18:00 прошлого дня, российские войска атаковали Украину 96 дронами разных типов, сообщают в Воздушных силах. В частности, враг запустил ударные БпЛА типа «Шахед», «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия» из Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, временно оккупированных Донецка и Гвардейского.

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По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 73 вражеских цели, в том числе 45 реактивных «Шахедов», а также «Герберы» и дроны других типов.

В то же время, зафиксировано попадания на 13 локациях, а еще на двух — падение обломков сбитых беспилотников. Воздушная атака продолжается, в небе остаются несколько вражеских БпЛА.

Россияне атаковали Одессу утром 24 ноября: что известно

Ночью в Одессе объявляли воздушную тревогу, но тогда обошлось без повреждений. Об этом в 7:01 сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Утром россияне повторно атаковали Одессу. По данным Одесской ГВА, в результате удара пострадала местная инфраструктура. Специалисты устанавливают точные масштабы разрушений и уточняют все детали происшествия.

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Жестокий удар по Запорожью: много раненых, разрушены дома

В ночь на 24 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки в городе разрушен частный жилой дом и частично повреждена пятиэтажка. На месте идут поисково-спасательные работы, ведь под завалами могут оставаться люди.

По данным сопредседателя Совета обороны области Ивана Федорова, в результате обстрела погибли два человека.

Количество раненых возросло до 40 человек, среди которых есть дети — младенец, 6-летний мальчик, а также 4-летняя и 16-летняя девочки. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

Россияне ударили по Виннице: последствия атаки

Россияне под утро дважды атаковали Винницу реактивными дронами. Первый взрыв прогремел около 05:30 — тогда в результате сбития дрона возник пожар, но обошлось без пострадавших.

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Второй раз в городе было громко около 07:13 во время воздушной тревоги. По словам мэра города Сергея Моргунова, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, а также повреждены троллейбус и автомобиль.

По состоянию на 08:50 известно о четырех травмированных людях, которым оказывают медицинскую помощь. Из-за последствий атаки троллейбусы № 1, 4 и 7 временно курсируют через разворот возле «Гроша», а на улице Луговой запустили автобусы и троллейбусы с автономным ходом.

Атака на энергетическую инфраструктуру Житомирской области 24 ноября

За прошлые сутки и в ночь на 24 ноября россияне в очередной раз ударили по объектам энергетики и гражданской застройке Житомирской области. О деталях и последствиях вражеских обстрелов рассказал начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

В частности, в Коростене в результате попадания повреждены отделения «Новой почты» и соседние складские здания коммерческих компаний. На месте прилета вспыхнул сильный пожар, который уже удалось локализовать.

В самом Житомире под обстрел попали два предприятия: там разбито админздание, ремонтный цех, а также 36 гражданских автомобилей. Кроме того, взрывной волной и обломками выбило окна и побило крыши в двух многоквартирных и частных домах и двух образовательных заведениях. Отдельно оккупанты попали по энергообъекту на территории Житомирского района.

Обошлось без жертв и раненых, но у шести местных жителей медики диагностировали острую реакцию на стресс — в больницы их не забирали.

«Благодарю наших спасателей, энергетиков, медиков и всех служб, которые в условиях постоянной угрозы вражеских ударов продолжают работать», — подчеркнул Виталий Бунечко.

Атака на Днепропетровскую область: последствия

По состоянию на 7:30 24 ноября стало известно о ночных и утренних атаках российских дронов на три района Днепропетровской области, в результате которых пострадали двое местных жителей. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Павлограде после попадания вспыхнул пожар. Ранения получили двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет — госпитализация им не понадобилась, оба проходят амбулаторное лечение.

Кроме того, вражеские дроны повредили складские здания в Песчанской общине Самаровского района, а в Никополе под ударами оказались сам райцентр и Марганецкая община.

Атаки врага на Харьковскую область: последствия

За прошлые сутки россияне нанесли удары по Харькову и восьми населенным пунктам области, в результате чего пострадали 21 человек. Об оперативной ситуации и последствиях вражеских атак рассказал начлаьник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Из-за вражеских ударов повреждены гражданские объекты сразу в нескольких районах. В частности, в Харькове разбиты предприятие, склад, два дома и три автомобиля, в Изюме — многоэтажка и девять частных домов, а в Харьковском районе — дома в Мерефе, Слатино и автомобиль в Русской Лозовой.

Наибольшие разрушения получила Лозовая: в самой Лозовой разбиты многоквартирный и пять частных домов, почта, коммунальное предприятие и пять машин, а в селах Островщина и Черниговское — еще три частных дома.

Россияне продолжают террор Херсонской области

За прошлые сутки враг атаковал четыре населенных пункта Херсонской области, применяя артиллерию и беспилотники. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Под вражеским огнем оказались сам Херсон, а также поселки Антоновка, Камышаны и село Садовое. В результате обстрелов в общине повреждены частные и многоэтажные жилые дома, а один человек получил ранения.

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