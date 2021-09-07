Раненые из арбалета в полтавской школе учителя даже не знали нападавшую: как сейчас чувствуют себя педагоги

Раненые из арбалета в полтавской школе учителя даже не знали нападавшую: как сейчас чувствуют себя педагоги

В школе уточнили, что женщины получили ранения в руку и спину.

Раненые из арбалета в полтавской школе педагоги находятся в удовлетворительном состоянии. Их травмы не тяжелые.

Об этом рассказала директор школы Валентина Олейниченко, пишет местное издание KOLO.News.

В школе уточнили, что учителя получили ранения в руку и спину.

"Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Эти учителя не знают девушку", — отметила Олейниченко.

Пострадавшим учителям 50 и 66 лет.

Напомним:

Потребность в убийстве пришла во сне — так объяснила правоохранителям свои действия нападавшая. 19-летняя Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей школы, где она определенный период училась, пока неизвестно.

— так объяснила правоохранителям свои действия нападавшая. 19-летняя Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей школы, где она определенный период училась, пока неизвестно. На данный момент следователь полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, сообщил 19-летней девушке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Задержанная Таисия — студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

— студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога. Ориентировочно завтра должно состояться заседание Киевского райсуда Полтавы, на котором ей должны избрать меру пресечения.

Новости Украины: из арбалета по учителям - в Полтаве задержали девушку, которая стреляла в школе

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