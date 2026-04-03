Раненые колени и разбитое стекло: 14-летняя девушка спасала племянницу во время удара России по Житомирщине

Калина

14-летняя девочка по имени Калина стала ангелом-хранителем для своей двухлетней племянницы Амиры во время очередной атаки России на Житомирщине. Подросток, не колеблясь, приняла удар на себя, чтобы спасти малышей от обломков стекла.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда раздался громкий звук, вероятно, от пролета ракеты, Калина, в то время находившаяся рядом с маленькой Амирой, девушка быстро среагировала.

«Я встаю, поднимаю ее, и вижу, что волна (взрывная — ред.). И стекло все на меня, а я ее прикрываю, чтобы на нее не попало», — вспоминает Калина.

В результате падения и удара взрывной волны 14-летняя Калина получила травмы. У нее полностью сбиты и повреждены колени. Однако в момент величайшей опасности юная героиня даже не испытывала страха за себя.

Я за себя тогда не переживала, мне очень страшно не было. Я переживала за нее, чтобы на нее ничего не попало», — говорит девочка.

По словам Калины, она пыталась упасть так, чтобы не раздавить маленькую Амиру своим весом, поэтому фактически держала себя и ребенка во время удара: «Но я падаю на Калина, и очень сильно упала, чтобы не падать на нее. Я ее держу и встаю. А я даже не плачу, мне не больно».

Напомним, в результате обстрела РФ 3 апреля в Житомирской области зафиксированы масштабные разрушения в жилищном секторе — один человек погиб, еще десять получили ранения.

По данным ГСЧС, разрушены 18 зданий, в том числе девять частных домов, а также повреждены более 100 домов, хозяйственные постройки и магазины. Часть пострадавших спасатели деблокировались из-под завалов.

Сейчас на месте продолжаются поисковые и аварийно-восстановительные работы, работают спасатели, психологи и волонтеры.

Также во время массированной атаки российский беспилотник упал на территории Национального военного мемориального кладбища в поселке Гатное Киевской области.

В результате падения БПЛА повреждены административное здание, ограждение и техническая инфраструктура на участке, где продолжается строительство мемориала. В то же время, места захоронений украинских защитников не пострадали, погибших и травмированных нет.

В мемориальном комплексе отметили, что инцидент произошел между церемониями захоронения, а все повреждения планируют оперативно восстановить.