Раненые забегали в кафе: жители Сум поделились пережитым во время атаки (видео)

Последствия атаки на Сумы 3 июня / © Национальная полиция Украины

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Жители города Сумы рассказали о пережитой российской атаке 3 июня. В частности, владелец кафе рассказал, как раненые люди забегали в его заведение и пытались остановить кровь.

Об этом сообщает «Кордон.Медиа».

Таксист Юрий рассказал, что в момент атаки на Сумы его авто стояло на светофоре. На мужчину посыпалось стекло, но он чудом уцелел.

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«Воздух — и удар большой. Я упал под панель, на меня все стекла посыпались, поднял голову, впереди две машины горят. Стоял на светофоре на красном свете. Меня Бог отвел — ни царапины», — поделился Юрий.

Пассажир, которого вез таксист, выпрыгнул из машины и тоже не пострадал.

«Выскочил. Я говорю: «Ты жив?» Он говорит: «Бежать надо». Выскочил и подъехал», — добавил водитель такси.

Владелец кафе, расположенного рядом с местом попадания в Сумах, рассказал, что после атаки раненые забегали на летнюю площадку, чтобы остановить кровь и обработать ранения.

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"Люди, кто ходили рядом, там раненые, прибежали, как-то там придавливали, кровь останавливали. — Вы тоже помогали? — Нет, меня не было, жена здесь была. — Она как, цела? — Ну да, психологически тяжело. Варвары, ну, что можно сказать? Люди — это не люди, это звери», — рассказал владелец кафе.

Сейчас мужчина убирает осколки стекла, а на полу до сих пор видны красные пятна от крови.

Дата публикации 11:56, 03.06.25 Количество просмотров 41 Жители Сум рассказали о пережитой атаке 3 июня

Напомним, утром 3 июня российская армия ударила по Сумах из РСЗО дальнего радиуса действия. Из-за атаки погибли два человека, еще 20 — пострадали. В городе повреждены медицинское учреждение, машины и дома.