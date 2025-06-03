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Раненые забегали в кафе: жители Сум поделились пережитым во время атаки (видео)
Таксист, авто которого чудом уцелело во время атаки на Сумы, и владелец кафе, на полу которого до сих пор видны пятна крови, рассказали о пережитом ужасе российского обстрела.
Жители города Сумы рассказали о пережитой российской атаке 3 июня. В частности, владелец кафе рассказал, как раненые люди забегали в его заведение и пытались остановить кровь.
Об этом сообщает «Кордон.Медиа».
Таксист Юрий рассказал, что в момент атаки на Сумы его авто стояло на светофоре. На мужчину посыпалось стекло, но он чудом уцелел.
«Воздух — и удар большой. Я упал под панель, на меня все стекла посыпались, поднял голову, впереди две машины горят. Стоял на светофоре на красном свете. Меня Бог отвел — ни царапины», — поделился Юрий.
Пассажир, которого вез таксист, выпрыгнул из машины и тоже не пострадал.
«Выскочил. Я говорю: «Ты жив?» Он говорит: «Бежать надо». Выскочил и подъехал», — добавил водитель такси.
Владелец кафе, расположенного рядом с местом попадания в Сумах, рассказал, что после атаки раненые забегали на летнюю площадку, чтобы остановить кровь и обработать ранения.
"Люди, кто ходили рядом, там раненые, прибежали, как-то там придавливали, кровь останавливали. — Вы тоже помогали? — Нет, меня не было, жена здесь была. — Она как, цела? — Ну да, психологически тяжело. Варвары, ну, что можно сказать? Люди — это не люди, это звери», — рассказал владелец кафе.
Сейчас мужчина убирает осколки стекла, а на полу до сих пор видны красные пятна от крови.
Напомним, утром 3 июня российская армия ударила по Сумах из РСЗО дальнего радиуса действия. Из-за атаки погибли два человека, еще 20 — пострадали. В городе повреждены медицинское учреждение, машины и дома.