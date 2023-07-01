Раненым военным существенно упростили прохождение ВВК: как теперь оформить отпуск или увольнение с ВСУ

Теперь раненым военнослужащим не нужно ехать в воинскую часть, а можно обратиться в местный центр комплектования.

Раненым военнослужащим существенно упростили порядок реализации постановлений ВВК.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что изменилось после подписания президентом Зеленским закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения".

Так, теперь для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ военнослужащим не нужно возвращаться в воинскую часть.

В период действия военного положения воины, которые были признаны ВВК непригодными к военной службе, или которым был назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в ТЦК и СП, где из воинской части, с помощью электронного документооборота, можно получить необходимые документы относительно отпуска или увольнения с военной службы.

"Улучшение качества медицинского обслуживания и обеспечения военнослужащих при прохождении ВЛК является одной из приоритетных задач Медицинских сил ВСУ и Правительства Украины", — добавила Маляр.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий расширение сети медучреждений, где военнослужащие смогут лечиться и проходить военно-врачебные комиссии (ВВК). Целью документа является упрощение процедуры реализации выводов ВЛК о предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью и о непригодности к военной службе.

Что именно изменится в работе военно-врачебных комиссий – читайте в материале.

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