Раненый боец встал на ноги и станцевал с женой: трогательная история защитника (фото, видео)

Более полугода реабилитации после ранения рядом с военным была его любимая, которая всячески помогала и поддерживала защитника.

Украинцев в Сети тронула история военного Тимура, который получил на фронте тяжелые ранения ног и оказался на время в колесном кресле. Однако после лечения и реабилитации мужчина не только встал на ноги, но и станцевал с женой в ее день рождения.

Трогательное видео с защитником выложил паблик "ШоТам?"

Согласно сообщению, в феврале 2022 года Тимур отправился на войну добровольцем. Ровно через год защитник вернулся с фронта с тяжелым ранением ног. Медикам удалось спасти конечности бойца, после чего он проходил длительный период реабилитации длиной более полугода.

Все эти месяцы жена военного Ольга была рядом и всячески поддерживала любимого.

"Когда врачам удалось спасти его ноги, защитник пообещал жене общий танец на ее день рождения. И сдержал свое слово!" – говорится в сообщении.

Так, на опубликованном в сети видно, как Тимур встал на ноги после ранения и станцовал с женой.

Раненый боец встал на ноги и станцевал с женой: трогательное видео

Раненый украинский военный/Скриншот

Раненый украинский военный/Скриншот

Раненый украинский военный станцевал с женой/Скриншот

Напомним, накануне стало известно, что сапер из Донбасса, 24-летний Владислав Ещенко с позывном "Самурай", потерявший зрение на войне, женился на своей любимой Валерии.

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