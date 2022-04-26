"Раненый солдат вероятнее всего будет мертвым": у оккупантов РФ проблемы с медиками на передовой

"Раненый солдат вероятнее всего будет мертвым": у оккупантов РФ проблемы с медиками на передовой

Вооруженные силы РФ испытывают большие проблемы с медициной в ходе "специальной военной операции" на территории Украины.

Поэтому большинство раненых российских оккупантов не получает надлежащую медицинскую помощь и отправляется к праотцам.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"По имеющейся информации, военнослужащие ВС РФ придерживаются мнения, что "если солдат в Украине ранен — значит, вероятнее всего, он будет мертвым". Это происходит потому, что военнослужащие не проходили медицинской подготовки и не способны оказать себе или товарищу первую медицинскую помощь. Аптечки военные составлены по советским стандартам, в основном с просроченными составляющими. Поэтому большинство раненых погибает на ранних стадиях, не выбравшись из поля боя", — рассказывает Цымбалюк.

Он добавляет, что у оккупантов существует также проблема с медиками – квалифицированных специалистов очень мало, и все они находятся в полевых госпиталях, куда солдат в большинстве случаев не довозят.

"Штатные медики в боевых подразделениях – это большой дефицит, к тому же не все они обладают необходимыми навыками и опытом в достаточном количестве. Чтобы решить проблему с отсутствием медицинских кадров, врачей досрочно выпускают из вузов и отправляют в Украину, однако ситуацию это не меняет", – резюмировал Роман Цымбалюк.

Напомним, что в Херсонской области взвод оккупантов, расстреливавших позиции защитников Украины, отправился в ад.

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