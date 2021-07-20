Ранил девушку: в Ивано-Франковской области туристу из Киевщины, который устроил стрельбу, объявили подозрение

Мужчина угрожал отдыхающим, что он "всех постреляет".

В Ивано-Франковской области 44-летний турист из Киевщины устроил стрельбу на территории комплекса.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

По данным полиции, между двумя группами отдыхающих произошел конфликт во время которого мужчина выстрелил пистолетом с резиновыми пулями. В полиции сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганских действиях. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Потерпевшая Анастасия в Instagram рассказала, что во время конфликта 44-летний житель Киевщины выстрелил ей в лицо. По словам девушки, мужчине не понравилось то, что они якобы курили на территории базы отдыха. Сначала нападающий снимал их компанию на видео и угрожал вызвать полицию. По словам потерпевшей, он начал обзывать компанию "алкоголиками" и пригрозил их "пострелять".

"А дальше ситуация стала не контролируемой. Мой жених начал снимать его тоже на видео и когда он это заметил, то выбил телефон из его рук. Когда мой брат решил подойти и завершить с ним мирно этот конфликт, то получил рукояткой пистолета по голове. Я в это время успела лишь выбежать в коридор, где брат только поднимался на ноги, а мужчина перезарядил пистолет и выстрелил. Пуля прилетела мне в лицо, а именно в щеку рядом с носом", — написала Анастасия.

Девушка заметила, что ей 20 лет и она волнуется, как после этого она будет выглядеть.

"У меня онемел и отек пол-лица. Брату ежедневно делают перевязки и мы надеемся, что не будет осложнений", — добавила потерпевшая.

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки.

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