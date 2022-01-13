Ранил в глаза и пытался скрыться из города: в Черновцах задержали стрелка (фото, видео)

Мужчину задержали на выезде из Черновцов.
В Черновцах задержали стрелка, который 13 января посреди улицы ранил в глаз прохожего. Мужчина вместе со знакомым пытался уехать из города.
Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.
По данным следствия, 22-летний мужчина на улице выстелил у 25-летнего жителя Черновцов. У потерпевшего диагностировали травму глаза.
После совершенного подозреваемый пытался скрыться из города, однако уже через 20 минут на выезде из Черновцов его задержали правоохранители. В автомобиле он ехал вместе со знакомым.
По факту стрельбы правоохранители открыли производство по статьям 15 (Покушение на уголовное правонарушение) и 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним :
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В Черновцах в четверг, 13 января, на улице Паркового проезда неизвестный стрелял в автомобиль.
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