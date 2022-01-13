Ранил в глаза и пытался скрыться из города: в Черновцах задержали стрелка (фото, видео)

Ранил в глаза и пытался скрыться из города: в Черновцах задержали стрелка (фото, видео)

Мужчину задержали на выезде из Черновцов.

В Черновцах задержали стрелка, который 13 января посреди улицы ранил в глаз прохожего. Мужчина вместе со знакомым пытался уехать из города.

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Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

По данным следствия, 22-летний мужчина на улице выстелил у 25-летнего жителя Черновцов. У потерпевшего диагностировали травму глаза.

Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

После совершенного подозреваемый пытался скрыться из города, однако уже через 20 минут на выезде из Черновцов его задержали правоохранители. В автомобиле он ехал вместе со знакомым.

Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

По факту стрельбы правоохранители открыли производство по статьям 15 (Покушение на уголовное правонарушение) и 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним :

В Черновцах в четверг, 13 января, на улице Паркового проезда неизвестный стрелял в автомобиль.

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