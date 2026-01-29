Ранил в шею: в Черкасской области мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК

Нож / © Freepik

Реклама

В Уманском районе Черкасской области во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных местный житель напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП. Раненого солдата госпитализировали, нападавшего задержали.

Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.

Подробности

Инцидент произошел 28 января, когда военнослужащие ТЦК и СП действовали в соответствии с требованиями действующего законодательства. Один из местных жителей, проявив агрессию, внезапно подошел к группе военных и нанес ножевое ранение одному из них.

Реклама

По информации Черкасского областного ТЦК и СП, нападавший ударил военнослужащего ножом в область шеи. К счастью, жизненно важные сосуды не были повреждены — нож не задел сонную артерию.

Побратимы раненого мгновенно среагировали, обезвредили нападавшего и передали его правоохранительным органам. Раненого солдата оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь и проводят лечение.

Руководство ведомства взяло процесс выздоровления военнослужащего под личный контроль.

Правоохранители предоставят действиям нападавшего соответствующую правовую квалификацию. В ТЦК подчеркивают, что подобные нападения представляют собой опасное проявление внутренней агрессии и следствие информационного влияния врага.

Реклама

В ведомстве подчеркнули, что целью таких действий является попытка подорвать обороноспособность страны и посеять раскол в обществе. Там убеждены: за совершенное нападавший понесет ответственность согласно закону.

Ранее мы писали, что в Виннице произошел конфликт с участием гражданских и военных ТЦК. Кадры обнародовали в Сети.

На видео можно увидеть стычку между группой лиц. Вероятно, участниками конфликта были гражданские и представители ТЦК. Одного из мужчин люди в военной форме пытались посадить в машину. Им пытались помешать прохожие. На протяжении всего времени инцидент сопровождался ударами и падением на землю.

В ТЦК отреагировали на инцидент, отметив, что мужчина первым нанес удар их сотруднику, а посторонние препятствовали законной деятельности военных в ходе мобилизационных мероприятий.