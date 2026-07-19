Ранили годовалого малыша: россияне дронами атаковали Харьковскую область

Россияне атаковали Изюм дронами

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Российские оккупанты ударили по Изюму Харьковской области. От ударов дронов пострадали мирные жители. Людям срочно оказывают помощь на местах атаки.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Россияне атаковали Изюм: много раненых

Россияне атаковали Изюм около 10:10 утра. Сначала было известно о 8 раненых людях. Медики работают на местах и оказывают помощь всем пострадавшим.

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Позже стало известно, что количество раненых после российской дроновой атаки в Изюме растет — известно по меньшей мере о 13 раненых.

«Сейчас 13 человек нуждаются в помощи врачей. Среди пострадавших — годовалый мальчик», — пишет Синегубов.

Все раненые получают медицинскую помощь.

Россия убила последнюю жительницу села в Харьковской области

Напомним, российские военные убили последнюю жительницу села Токаревка Вторая в Харьковской области — 57-летнюю женщину, работавшую в Дергачевской центральной больнице. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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Трагедия произошла 8 июля, когда российский FPV-дрон попал в гражданскую женщину, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой. Женщина получила многочисленные осколочные ранения и была доставлена в Дергачевскую больницу.

Медики сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но от сильных травм она скончалась. Глава ГВА отметил, что погибшая была единственной жительницей Токаревки Второй — села, расположенного в 10-километровой пограничной зоне.

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