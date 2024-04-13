Раннее потепление в Украине грозит нашествием опасных насекомых, которые переносят инфекции – энтомолог

В Украине был очень теплый конец марта и начало апреля. Только в Киеве в этом месяце было зафиксировано 12 температурных рекордов. 26 градусов в апреле – это самая высокая температура за десятки лет наблюдений. По словам синоптиков, средняя температура в этот период обычно составляет в пределах 10-16 градусов.

Об этом пишет "ВВС Украина".

Как рассказал энтомолог Валерий Корнеев, такое раннее потепление является риском для насекомых, которые развиваются только ранней весной. Они получают стресс, когда есть резкие конфигурации климата.

Из-за такого потепления есть угроза появления на территории Украины новых инвазионных видов насекомых.

"Беспокоит, что к нам придут теплолюбивые виды комаров и других насекомых, которые могут переносить опасные инфекции. Мы не можем спрогнозировать дальнейшее потепление, но оно сдвинет многие явления. Появляются еще и еще более неожиданные виды вредителей", — считает Корнеев.

Корнеев также добавил, что через разное время раннего цветения растений и появления их насекомых-опылителей происходят изменения в экосистемах. Это как цепная реакция влияет на растительный и животный мир. Также длительный перегрев водоемов, приведет к усилению "цветения" воды и еще более плохим изменениям. К примеру, ухудшение кормовой базы для водных животных, прогнозирует эксперт.

Напомним, медики рассказали, как уберечься от укусов клещей и болезней, которые они переносят.

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