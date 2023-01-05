"Рано или поздно пауки сожрут друг друга": эксперт рассказал о борьбе за влияние между Пригожиным и Шойгу

В Кремле уже давно идет борьба за рычаги влияния, которая выходит сейчас на новую фазу.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пригожин уже не просто повар Путина, он уже достаточно большая политическая единица. Пригожин действительно обкатывает персональную армию. То, что в Кремле уже давно продолжается борьба за рычаги влияния, которая выходит сейчас на новую фазу оборотов, является свидетельством того, что Шойгу тоже начал создавать свою отдельную армию. Рано или поздно эти ядовитые пауки сожрут друг друга, и одна из башен погибнет. Потому что не может быть так, что нет виновного в проигрыше в войне", — объяснил эксперт.

По его мнению, война против Украины по факту для россиян уже проиграна.

"Вопрос только о том, когда война логически завершится. В РФ невозможна смена власти снизу, то есть некие гражданские путчи. Если путч и возможен, то только под строгим управлением одной из башен. Не сомневаюсь, что в России обязательно случится мятеж. Вопрос только в том, какая башня сделает это первой. Но Путин еще держит баланс между башнями", — добавил он.

Как рассказал военный эксперт Михаил Самусь, в российской "элите" начинается раскол, который приведет к хаосу. Группы, которые сегодня входят в так называемую российскую элиту, захотят отстранить Владимира Путина от правления и захватить абсолютную власть в РФ.

Российские "элиты" все более обеспокоены тем, что игроки, которых они когда-то считали забытыми, например Евгений Пригожин, известный своей компанией наемников "Вагнера" и вербовкой заключенных для войны в Украине, подталкивают Путина еще больше усилить его военные усилия против Украины.

В свою очередь владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин перессорился чуть ли не со всеми "элитами" РФ.

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