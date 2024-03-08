"Рано или поздно решения будут приняты": Подоляк о вероятном размещении войск НАТО в Украине

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк усматривает в заявлении Эммануэля Макрона о возможном направлении войск НАТО в Украину сигнал об изменении подходов континентальной Европы к противостоянию с Россией.

Заявление лидера Франции Эммануэля Макрона о возможности отдельных стран НАТО послать свои войска в Украину свидетельствует об изменениях в подходах континентальной Европы к противостоянию с Россией.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью 24 каналу.

"Сегодня у России нет шансов выиграть эту войну. Это не значит, что она завтра закончится и что это будет легко. Нет, но у России нет шансов выиграть эту войну. И потому она истерически ищет ресурсы в других странах, формирует эти "альянсы". Беларусь, официальный Минск предоставляли ей ресурсные возможности, полигоны, расконсервировали технику, обучение проводили", — отметил Подоляк.

Он отметил, что Россия прилагает все усилия для информационных программ по "наступлению с севера" на Харьков, Киев и так далее. Они призваны дополнительно деморализовать украинцев, но в соответствующих направлениях делается все необходимое для того, чтобы эффективно противодействовать этому.

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"О национальных контингентах. Мне нравится тот уровень дискуссий, который задал Эммануэль Макрон, потому что это говорит о том, что консервативная, классическая, континентальная Европа осознает риски войны, риски России в неизменном виде, если Владимир Путин не проиграет. И, соответственно, они готовы переходить на другой уровень дискуссий", — заметил Подоляк.

По его словам, этот уровень дискуссии о возможности использования Вооруженных сил разных стран говорит о том, что "рано или поздно решения будут приняты" и в Украину прибудут "по крайней мере, тренинговые, консультативные, логистические миссии".

"Это будет очень важно для нас, потому что, с одной стороны, будет больше интегрировать нас в общую безопасность системы Европы. То есть мы станем неотъемлемой частью в полном смысле этого слова, и тогда будет формализация наших отношений с НАТО. С другой стороны, мы получим действительно существенную поддержку, потому что тогда люди будут заинтересованы, они будут находиться в самом "событии" и понимать, так же, как Мицотакис увидел вчера в Одессе, что такое Россия. Я думаю, что он гораздо агрессивнее будет влиять на соответствующие решения относительно дополнительных систем противоракетной обороны для Украины", - считает советник руководителя ОП.

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Он убежден, что если люди из стран НАТО будут находиться здесь, они будут испытывать "нерв войны", и влияния на общество, на политические партии будут иными.

"Одно дело – приехать политику на один-два дня, а другое дело – когда ты здесь находишься постоянно, чувствуешь все, что чувствует Украина", — сказал Подоляк.

Он добавил, что этот уровень дискуссии о возможности использовать национальные континенты упрощает дискуссию, которая была до этого – о необходимости предоставления всего оружия на поле боя в Украине, а не хранения на складах.

"Дождемся, кстати, встречи Макрона с Зеленским. Думаю, они это более подробно обсудят", — добавил Подоляк.

Напомним, Эммануэль Макрон ошеломил новым заявлением о поддержке Украины. В частности, он объяснил лидерам партий, что поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ".

После этого он на встрече с парламентскими партиями, высказал мнение, что отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва оккупантов в Киев или Одессу.

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