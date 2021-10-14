"Рано вводить мотивационные меры": в Минздраве объяснили, почему не будут платить украинцам за вакцинацию от COVID-19

"Рано вводить мотивационные меры": в Минздраве объяснили, почему не будут платить украинцам за вакцинацию от COVID-19

По словам Кузина, вопрос о доплатах пока не рассматривается.

Министерство здравоохранения пока не планирует вводить мотивационные меры для вакцинации против COVID-19. Страна находится на пике вакцинальной кампании.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

"По поводу доплат пока не рассматривается этот вопрос. Мы сейчас находимся на пике вакцинальной кампании, поэтому нам рано вводить мотивационные мероприятия. Поэтому пока мы такие меры не рассматриваем, но в то же время обращаемся и к международному опыту, чтобы лучшие практики вакцинальной кампании ввести и у нас ", — отметил он.

Кузин пояснил, что те страны, которые внедряли выплаты определенным категориям граждан за вакцинацию против COVID-19 или другие поощрения, делали это, когда невакцинированных оставались 20-30% населения. Напомним: По состоянию на 14 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 14 124 223 прививки. За сутки 13 октября провакцинировано 164 387 человек. С начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу — 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

из них получили одну дозу — 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и (из них двое получили одну дозу за рубежом). 7 октября Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной . Речь идет о работниках учебных заведений, работниках министерств, органов власти и местных государственных администраций. Перечень профессий и работников организаций, которые должны обязательно вакцинироваться от коронавируса, могут расширить. Министерство здравоохранения Украины к уже существующему списку планирует добавить еще три области.

. Речь идет о работниках учебных заведений, работниках министерств, органов власти и местных государственных администраций. Перечень профессий и работников организаций, которые должны обязательно вакцинироваться от коронавируса, Министерство здравоохранения Украины к уже существующему списку планирует добавить еще три области. Кроме того, невакцинированных от коронавируса работников образовательных учреждений не будут допускать к работе. Отстранение начнется уже с ноября.

Записаться на вакцинацию от коронавируса уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава — 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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