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"Рано вводить мотивационные меры": в Минздраве объяснили, почему не будут платить украинцам за вакцинацию от COVID-19

"Рано вводить мотивационные меры": в Минздраве объяснили, почему не будут платить украинцам за вакцинацию от COVID-19

Associated Press

По словам Кузина, вопрос о доплатах пока не рассматривается.

Министерство здравоохранения пока не планирует вводить мотивационные меры для вакцинации против COVID-19. Страна находится на пике вакцинальной кампании.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

"По поводу доплат пока не рассматривается этот вопрос. Мы сейчас находимся на пике вакцинальной кампании, поэтому нам рано вводить мотивационные мероприятия. Поэтому пока мы такие меры не рассматриваем, но в то же время обращаемся и к международному опыту, чтобы лучшие практики вакцинальной кампании ввести и у нас ", — отметил он.

Кузин пояснил, что те страны, которые внедряли выплаты определенным категориям граждан за вакцинацию против COVID-19 или другие поощрения, делали это, когда невакцинированных оставались 20-30% населения.

Напомним:

Записаться на вакцинацию от коронавируса уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава — 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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