Раньше было: Онуфрий заявил, что у него больше нет российского гражданства

Митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий (Орест Березовский) заявил, что действительно имел российское гражданство в прошлом, но у него только украинский паспорт.

Соответствующее заявление было распространено прессслужбой УПЦ МП.

"В ответ на заявление корреспондента издания "Украинская правда" Михаила Ткача (от 7.04.2023 г.) о том, что у меня есть российское гражданство, хотел бы сразу заявить, что я не считаю себя гражданином России", — заявил митрополит.

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Кроме того, Онуфрий утверждает, что в 1969 году окончил три курса Черновицкого государственного университета, но позже решил покинуть вуз и поступить в духовную семинарию.

"В Советском Союзе в то время существовали три духовные семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Как украинец, я хотел поступить в Одесскую духовную семинарию, но мне отказали, потому что я покинул университет и это, казалось бы, будет пятном на украинском атеистическом обществе, которое даже в университете не воспитало во мне дух атеиста, тогда я тайно уехал в Россию, в г. Загорск, где находилась знаменитая Троице-Сергиева лавра и при ней Московская духовная академия и семинария, где меня не отвергли, как это сделали в Украине а приняли во второй класс Московской духовной семинарии", – рассказал Онуфрий.

Кроме того, он заявил, что в 1988 году его перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, а позже, в 1990 году, на родную Буковину.

"В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная прописка в России, а это по-современному означало – гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал.Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения.Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно последние десять лет, я оставил российское гражданство.У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию", – отметил Онуфрий.

Напомним, ранее издание Украинская правда сообщило, что митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий и еще более 20 священников УПЦ МП имеют гражданство Российской Федерации.

Кроме того, мы ранее информировали, что правоохранительные органы объявили в розыск священника УПЦ Московского патриархата Игоря Слободяна, избившего бывшего военнослужащего в соборе Хмельницкого в начале апреля.

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