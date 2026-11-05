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В Кременчуге Полтавской области в начале ноября начали устанавливать новогоднюю елку. Однако подготовка к праздникам вызвала неоднозначную реакцию горожан. Люди жалуются, что в их домах до сих пор нет отопления, в то время как главную площадь уже готовят к зимним праздникам.

Об установке елки сообщил Кременчугский городской совет.

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По информации городских властей, праздничное дерево, как обычно, установят на главной площади. Открытие елки запланировано на 4 декабря, накануне Дня святого Николая, который отмечается 6 декабря.

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«Открытие елки запланировано на 4 декабря, чтобы дети могли провести День Святого Николая, который отмечается 6 декабря, в праздничной атмосфере. К установке елки присоединились представители социально-ответственного бизнеса, чтобы подарить жителям города праздничное настроение в эти тяжелые для Украины времена», — говорится в сообщении.

Установка елки. Фото: Кременчук.Офіційний

Как отреагировали жители Кременчуга

В комментариях под постом часть горожан раскритиковала решение устанавливать елку, пока в домах нет тепла.

Реакция жителей Кременчуга на установку новогодней елки

Реакция жителей Кременчуга на установку новогодней елки

Реакция жителей Кременчуга на установку новогодней елки

В то же время в комментариях высказывались и другие мнения. Некоторые пользователи отметили, что установка елки — это, прежде всего, возможность создать праздничную атмосферу для детей, которым «и так досталось тяжелое детство».

Реакция жителей Кременчуга на установку новогодней елки

Реакция жителей Кременчуга на установку новогодней елки

Напомним, что ранее, 2 ноября, в городе Шептицкий на Львовщине уже начали установку главной новогодней елки на площади Вичевой. Это первая общегородская елка в городе с начала полномасштабного вторжения России, которую поддержало большинство жителей.

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