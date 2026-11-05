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- Украина
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Раньше, чем отопление: в Кременчуге уже начали устанавливать новогоднюю елку — люди возмущены
В Кременчуге в начале ноября приступили к установке новогодней елки. Однако вместо праздничного настроения эта инициатива вызвала возмущение части жителей, которые жалуются на отсутствие отопления.
В Кременчуге Полтавской области в начале ноября начали устанавливать новогоднюю елку. Однако подготовка к праздникам вызвала неоднозначную реакцию горожан. Люди жалуются, что в их домах до сих пор нет отопления, в то время как главную площадь уже готовят к зимним праздникам.
Об установке елки сообщил Кременчугский городской совет.
По информации городских властей, праздничное дерево, как обычно, установят на главной площади. Открытие елки запланировано на 4 декабря, накануне Дня святого Николая, который отмечается 6 декабря.
«Открытие елки запланировано на 4 декабря, чтобы дети могли провести День Святого Николая, который отмечается 6 декабря, в праздничной атмосфере. К установке елки присоединились представители социально-ответственного бизнеса, чтобы подарить жителям города праздничное настроение в эти тяжелые для Украины времена», — говорится в сообщении.
Как отреагировали жители Кременчуга
В комментариях под постом часть горожан раскритиковала решение устанавливать елку, пока в домах нет тепла.
В то же время в комментариях высказывались и другие мнения. Некоторые пользователи отметили, что установка елки — это, прежде всего, возможность создать праздничную атмосферу для детей, которым «и так досталось тяжелое детство».
Напомним, что ранее, 2 ноября, в городе Шептицкий на Львовщине уже начали установку главной новогодней елки на площади Вичевой. Это первая общегородская елка в городе с начала полномасштабного вторжения России, которую поддержало большинство жителей.