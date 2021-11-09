Раньше срока родила ребенка и находилась на ИВЛ: под Полтавой от коронавируса умерла 23-летняя роженица

Раньше срока родила ребенка и находилась на ИВЛ: под Полтавой от коронавируса умерла 23-летняя роженица

У женщины было двустороннее воспаление легких.

В Кременчуге Полтавской области у врача умерла роженица от COVID-19. Женщина находилась в тяжелом состоянии.

Об этом во время заседания городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической ситуации сообщила вице-мэр Ольга Усанова, рассказывает "Кременчугская газета".

В больнице "Правобережная" в Кременчуге скончалась 23-летняя роженица, у которой диагностировали коронавирус. На тот момент в медучреждении находилось 10 беременных женщин или рожениц с COVID-19 — одна из них в тяжелом состоянии.

Известно, что женщина попала в больницу с двусторонним воспалением легких. Пациентка долгое время была на аппарате искусственной вентиляции легких. Она преждевременно родила ребенка путем кесарева сечения. Младенец здоров, однако жизнь молодой мамы спасти не удалось – она умерла.

Напомним, что в Англии от осложнений COVID-19 умерла 37-летняя Сайка Парвин, которая отсрочила прививку от коронавируса из-за беременности. Ее муж, который сейчас сам воспитывает пятерых дочерей, призывает будущих матерей вакцинироваться.

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