"Раньше таким чувствительным не был": Зеленская рассказала, как изменился ее муж-президент

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что у ее мужа-президента обострились некоторые черты характера, а также он стал более сентиментальным.

Об этом она говорила в эфире национального телемарафона.

“Я могу сказать, что есть черты его характера, которые стали более острыми и более важными – это упрямство, целеустремленность, выносливость. Эти черты важны всегда и любому человеку, но в этой ситуации, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны – они очень важны”, — отметила Зеленская.

Кроме того, по ее словам, Владимир Зеленский стал "более сентиментальным в каких-то простых вещах".

"Когда тебе не хватает очень простых для нормального человека вещей, общения со своей семьей, с детьми, когда ты это имеешь, ты очень это ценишь. Поэтому его можно порадовать сейчас любой безделушкой, такой, чтобы связана была с детьми. Отправить ему фотографию сына или рассказать, что сказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально трогает. Раньше таким чувствительным он не был к этому”, — отметила супруга президента.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Знает ли Елена Зеленская, когда закончится война, и как изменился ее муж-президент"

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что не хотела бы, чтобы ее муж занимал пост президента в течение еще одного срока.

Читайте также:

Где живут и учатся дети Зеленского – 19-летняя дочь и 10-летний сын

Елена Зеленская впервые рассказала, как с детьми убегала от войны

Елена Зеленская рассказала, как ее семья переживает войну: "Мы не вместе с мужем"