"Раньше выпускали 1-2 авиабомбы в день, сейчас — 40": враг увеличил обстрелы Херсона и области

Усиление обстрелов заставляет местных жителей, ранее и не думавших об эвакуации, переезжать в более безопасные регионы.

Российские оккупанты активизировали обстрелы Херсона и других населенных пунктов области. Это заставляет местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

Что говорят жители Херсона, говорится в статье ВВС-Украина.

Также читайте Тарнавский рассказал, почему оккупанты сбежали из Херсона в прошлом году

Журналисты побывали в гуманитарном центре в Одессе, куда ежедневно прибывают сотни людей, вынужденных покидать свои дома у линии фронта.

91-летняя Нина из Херсона пережила Вторую мировую и сейчас снова вынуждена спасаться от боевых действий.

"Я не могла спать. Не могла есть, кругом раздавались взрывы. Я хочу умереть в мире, а не на войне", – рассказывает она.

Другая переселенка, Валентина несколько дней назад уехала из Херсона. Говорит, что оставаться там было невозможно.

"Очень тяжелая ситуация, обстреливали, бомбили. Особенно прибрежную зону, находиться там было невозможно. Постоянно звучала воздушная тревога. Было очень тяжело и страшно. Мы не могли спать по ночам и постоянно сидели в убежищи. Мне помогли волонтеры. Что касается вещей, то я взяла только самое необходимое", – рассказывает она.

Валентина отважилась уезжать, когда от обстрелов пострадала местная детская больница.

Количество обстрелов значительно увеличилось

Россияне практически ежедневно обстреливают деоккупированную часть Херсона, в частности областной центр. Однако по данным местных властей, в последнее время авиаудары РФ еще больше усилились.

"Несколько месяцев назад мы получали одну-две авиабомбы в день. Сейчас их 40", – отмечает представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников.

По его словам, за последние недели количество артиллерийских, танковых и минометных обстрелов врага увеличилось вдвое.

Он вспоминает, как несколько месяцев назад в одну из больниц попал снаряд, в результате чего погиб молодой врач, первый день вышедший на работу после университета.

Толоконников отмечает, что местные психологически адаптировались и привыкли к жизни под огнем. По словам спикера ОВА, на улицах Херсона люди после услышания обстрелов просто разворачивались и спокойно шли в другом направлении.

"Некоторые люди больше даже глазом не ведут", – говорит спикер Херсонской ОВА.

По состоянию на утро 6 ноября Херсонщину обстреляли более 130 раз, около 20 обстрелов пришлись на областной центр.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что 5 ноября оккупанты атаковали Херсонскую область 87 авиабомбами – это наибольшее количество за все время полномасштабной войны.

Напомним: