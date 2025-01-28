Расчленили и пытались сжечь: на Закарпатье произошло жестокое убийство (фото)

На Тячевщине Закарпатской области полиция задержала группу преступников за жестокое убийство местного жителя. Тело жертвы злоумышленники расчленили и пытались сжечь.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

"27 января в 21:36 полицейские получили сообщения от жительницы Тячевского района об исчезновении ее мужа. Женщина рассказала, что он ушел из дома еще 24 января утром и с тех пор не возвращался и не отвечает на звонки", — говорится в сообщении.

Полиция Тячевщины установила, что пропавший 37-летний мужчина последний раз был с тремя односельчанами на застолье. Во время проверки дома 44-летнего жителя села Терново, где и проходило застолье, обнаружили следы крови.

Пропавшего несколько дней назад мужчину нашли расчлененным

Правоохранители приняли решение подробно осмотреть квартиру. Войдя в гаражное помещение, полицейские обнаружили окровавленную бензопилу, а рядом – клетчатую сумку, в которой находилось туловище человека без рук, ног и головы. В этом же помещении были обнаружены и ампутированные части тела.

Пропавшего несколько дней назад мужчину нашли расчлененным

Оперативники криминальной полиции совместно с работниками Управления уголовного розыска областной полиции задержали владельца дома, где происходило застолье, и двух других фигурантов — 16-летнего и 19-летнего жителей этого же села.

В ходе неотложных следственных действий, с участием криминалистов, было установлено, что к убийству и расчленению 37-летнего мужчины причастны все трое подозреваемых. Кроме того, злоумышленники пытались избавиться от тела путем его сжигания.

Пропавшего несколько дней назад мужчину нашли расчлененным

Напомним, в Стрые на Львовщине полицейские задержали 34-летнего мужчину, который с особой жестокостью убил свою 57-летнюю мать.

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