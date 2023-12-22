Расчленили и сожгли тело: СБУ идентифицировала россиян, убивших украинского патриота в Харьковской области

СБУ идентифицировала троих российских военных, которые во время оккупации Харьковщины убили украинского патриота. Его тело расчленили и сожгли.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно о преступлении

Установлено, что преступления во время оккупации Харьковщины совершали военные 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил РФ Виталий Пиддубный и Алексея Горбунова, а также Руслан Гончаров – военный 202-го мотострелкового полка страны-агрессора. Весной 2022 они участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов области и проводили там карательные акции против местных жителей.

"Во время таких "рейдов" рашисты массово похищали и убивали людей. По данным следствия, в ходе одного из таких "налетов" на территории Шевченковской общины Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера. Пытаясь скрыть преступление, фигурант вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его", — установили сотрудники СБУ.

Также злоумышленники:

врывались в жилища гражданских граждан и угоняли частное имущество (автомобили, бытовую технику и деньги);

угрожали убийством малолетних детей за сопротивление;

пытались переправить на мародерене по месту жительства в России.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности. Каждый из них, заверили в СБУ, будет найден и наказан.

Ранее СБУ сообщила о подозрении соратнику террориста Моторолы.

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