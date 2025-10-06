Расформирование подразделения Касьянова, наносившего удары по РФ: в ГПСУ назвали причину

Учредитель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов

В ГПСУ прокомментировали решение о ликвидации роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины. Подразделение, которое создал специалист по аэроразведке, основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов, расформирован из-за отсутствия результативности подразделения при выполнении задач.

Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, подразделение было введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года. Штат насчитывал более 40 военнослужащих, а впоследствии до 100 военнослужащих. Подразделением за время существования для поражения враждебных целей было применено 560 единиц беспилотных комплексов, а их средняя стоимость — 252 тысячи гривен. Также подразделение обеспечено помещениями, вооружением и средствами защиты, транспортными средствами, горючим, портативными и автомобильными радиостанциями, Starlink, ноутбуками и планшетами.

«В течение 2025 года было совершено 12 выездов, в ходе которых использовано 299 БпЛА», — отметил Демченко.

Впрочем, по результатам применения ни разу не было подтверждения поражения определенных военных и военно-промышленных объектов врага.

«Решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, выполняемых военнослужащими этого подразделения. Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой подтвердить это не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления», — подчеркнул спикер ГПСУ.

Демченко добавил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, 3 октября Юрий Касьянов сообщил о расформировании созданной им роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины.

«Нам нужно сохранить эффективное подразделение, ставшее жертвой генеральского слабоумия и „политической“ целесообразности. Мы не бунтуем, не митингуем, не выдвигаем политических требований. Мы хотим только одного — воевать в составе подразделения», — написал Касьянов.

На ситуацию отреагировал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, пообещав разобраться и найти решение. Он также акцентировал, что переход группы Касьянова в ССС и ГУР зависит от него, реальных возможностей самолета и готовности его команды реально работать.