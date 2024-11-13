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Из работников ТЦК ни одной бригады сформировать нельзя – Истомин

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Из работников ТЦК ни одной бригады сформировать нельзя – Истомин

Майор Роман Истомин, представитель Полтавского областного ТЦК и СП / Фото: скрин с видео

Вопрос вызвал бурные споры.

Из работников ТЦК ни одной бригады сформировать нельзя. Это гражданские лица.

Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин.

"Из работников ТЦК ни одной бригады сформировать нельзя. Работники – это гражданские лица", – отметил спикер.

Он добавляет, что из них можно создать только условно строительные бригады.

"Что касается военнослужащих ТЦК, то приказа об их расформировании –  нет", – подчеркнул он.

Напомним, в Украине хотят расформировать территориальные центры комплектования (ТЦК) и создать из их работников более 10 бригад. В Минобороны уже работают над созданием рекрутинговых центров.

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