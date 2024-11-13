Из работников ТЦК ни одной бригады сформировать нельзя – Истомин

Из работников ТЦК ни одной бригады сформировать нельзя. Это гражданские лица.

Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин.

"Из работников ТЦК ни одной бригады сформировать нельзя. Работники – это гражданские лица", – отметил спикер.

Он добавляет, что из них можно создать только условно строительные бригады.

"Что касается военнослужащих ТЦК, то приказа об их расформировании – нет", – подчеркнул он.

Напомним, в Украине хотят расформировать территориальные центры комплектования (ТЦК) и создать из их работников более 10 бригад. В Минобороны уже работают над созданием рекрутинговых центров.

Читайте также: