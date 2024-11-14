Расформирование ТЦК и отправка персонала на фронт: как развивалось обсуждение реформы

Верховная Рада Украины рассматривает возможность роспуска территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Это обсуждается на фоне ряда скандалов, связанных с превышением полномочий сотрудниками ТЦК, а также из-за их неэффективности в процессах мобилизации. Также в последнее время отмечен спад темпов мобилизации, о чем заявляли сразу несколько народных депутатов.

ТСН собрало историю развития обсуждений по расформированию ТЦК и возможного создания рекрутинговых центров.

Скандалы, связанные с работой ТЦК

В Украине набирает обороты новая волна скандалов, связанных с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Методы работы этих центров, особенно "бусификация" населения, вызывают многочисленные жалобы по поводу их правомерности и эффективности. Общественное мнение все чаще критикует такой подход, рассматривая его как несправедливый и малоэффективный в контексте общенациональной обороны.

В последнее время в Украине случилось несколько резонансных скандалов, связанных с деятельностью территориальных центров комплектования. В частности, СМИ активно обсуждают несколько инцидентов. Один из них произошел, когда футболистов украинского клуба доставили в ТЦК прямо перед игрой, выписав повестки всем спортсменам, а одного из игроков даже задержали. В другом городе приостановлена работа лифтов из-за мобилизации единственного обслуживающего их мастера. Также в Одессе отменили уроки истории в одной из школ, поскольку учитель был отправлен в терцентр.

Президент Владимир Зеленский осудил "охоту" на военнообязанных

Во время интервью Зеленского немецкому телеканалу ARD журналистка отметила, что в интернете появилось много роликов с задержанием мужчин военными на улице. Она спросила, чего стоит личная свобода в стране в состоянии войны.

Владимир Зеленский назвал неправильными случаи применения силы к мужчинам призывного возраста со стороны работников ТЦК.

"Да, такие случаи есть. Это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в ТЦК. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливыми и честными. Это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", – ответил Зеленский.

Президент отметил, что сегодня можно решить вопрос с повестками современным способом.

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Высказывания народных депутатов о необходимости ликвидации ТЦК

Национальный депутат Юлия Яцик первой подняла этот вопрос, отметив, что Министерство обороны уже работает над созданием новых структур, которые будут обеспечивать более эффективный набор военнослужащих.

По ее словам, существующий персонал ТЦК может быть переведен на выполнение боевых задач.

"Это позволит перенаправить действующих военнослужащих ТЦК в зону боевых действий для выполнения задач", – отметила она.

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Народный депутат Юрий Камельчук также поддержал идею расформирования ТЦК, критикуя их чрезмерную численность и низкую эффективность. Он отметил, что почти все задачи ТЦК можно автоматизировать.

"Там работает слишком много людей и слишком неэффективно — 99% их работы могут быть автоматизированы", — подчеркнул нардеп.

По словам Камельчука, они не справились с мобилизацией, и теперь у Украины появилась более целесообразная альтернатива: самостоятельный профессиональный рекрутинг военными частями. Он отметил, что это изменение позволит повысить эффективность набора.

Народная депутат Марьяна Безугла, которая выступает критиком деятельности Министерства обороны Украины, также присоединилась к дискуссии.

Она предоставила информацию, что численность сотрудников ТЦК и рекрутинговых центов по всей Украине составляет до 100 тысяч человек. По словам Безуглой, ликвидация ТЦК освободила бы до 50 тысяч военнослужащих, которые могли бы пополнить боевые подразделения.

"Если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности в ЦНАП и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то по меньшей мере 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряд необходимых боевых подразделений", — заявил он.

Ответ Министерства обороны Украины

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин опроверг информацию Марьяны Безуглой, заявив, что в украинских ТЦК и СП на сегодняшний день работают 36 тыс. человек, а не 100 тысяч.

"В ТЦК работает сейчас 36 000 человек, среди которых почти 7000 – это гражданские. Среди военных много ограниченно пригодных людей. Также есть около 3000 женщин. Поэтому те цифры, которые вы озвучили, не совсем соответствуют действительности", – говорит Лазуткин.

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Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин высказался по поводу идеи роспуска ТЦК и отправки персонала на фронт, отметив, что персонал ТЦК нельзя использовать для создания боевых подразделений, поскольку они преимущественно являются гражданскими лицами. Он отметил, что их можно использовать разве что в составе строительных бригад.

"Что касается военнослужащих ТЦК, то приказа об их расформировании — нет", — подчеркнул он.

Это заявление вызвало бурные споры в обществе.

Темпы мобилизации снизились

В Украине снизились темпы мобилизации. В последнее время заявили сразу несколько народных депутатов, в том числе и представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Народная депутатка рассказала о трудностях, которые сопровождают призыв в ряды ВСУ. По словам Бобровской, пребывание части мужчин дома усложняет мобилизацию. По ее мнению, есть три направления усовершенствования мобилизационных процессов.

Напомним, что народный депутат Роман Костенко заявил, что Украине нужно мобилизовать около 500 тысяч человек. Такое количество необходимо для замены военных, которые уже долгое время воюют без ротации, а также для усиления боевых подразделений.