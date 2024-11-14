Расформирование ТЦК: как это может повлиять на эффективность мобилизации — нардеп

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки считает, что предложения расформировать ТЦК являются "чисто популизмом".

Расформирование системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может негативно повлиять на эффективность мобилизации, поэтому нецелесообразно.

Такое мнение высказал народный депутат Александр Федиенко, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, предложения расформировать ТЦК являются "чисто популизмом".

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"Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать [ТЦК]. Для этого есть объективные причины. Во-первых, они уже были реформированы. В ТЦК остались военнослужащие, имеющие ранения или ограничения физические. К тому же, когда их постоянно реформируют, они физически не успевают набраться способности. Это сразу влияет на эффективность мобилизации”, – подчеркнул Федиенко.

По его мнению, в Украине нужно популяризировать рекрутинг, создав такую модель, когда военнообязанный четко понимает, в какое военное формирование или воинскую часть попадет.

Таким образом, считает нардеп, эффективность набора в армию постепенно перейдет к рекрутингу, а ТЦК будут реализовывать общую политику государства в отношении военнообязанных.

Ранее народная депутат Юлия Яцик заявила, что в Украине нужно расформировать территориальные центры комплектования (ТЦК) и создать из их работников более 10 бригад.

Напомним, в украинских ТЦК и СП на сегодняшний день работают 36 тыс. человек, а не 100 тыс., как заявляла народная депутат Марьяна Безуглая.

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