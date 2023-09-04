"Рашистам не будет спокойно: в Крыму на "зубах дракона" развесили желтые ленты — фото

Возле Джанкоя появился символ активистов движения общественного сопротивления "Желтая лента".
Во временно оккупированном Крыму, возле Джанкоя, активисты движения общественного сопротивления "Желтая лента" провели акцию и развесили ленты на колючей проволоке и "зубах дракона".
Об этом активисты сообщили в Telegram.
"Даже на запасных позициях рашистам не будет спокойно. Жги их желтым! Желтый — цвет тепла. Но для оккупантов это тепло станет адским", — говорится в сообщении активистов.
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