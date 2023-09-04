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"Рашистам не будет спокойно: в Крыму на "зубах дракона" развесили желтые ленты — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Рашистам не будет спокойно: в Крыму на "зубах дракона" развесили желтые ленты — фото

Желтая лента возле Джанкоя. / Фото: Жовта стрічка

Возле Джанкоя появился символ активистов движения общественного сопротивления "Желтая лента".

Во временно оккупированном Крыму, возле Джанкоя, активисты движения общественного сопротивления "Желтая лента" провели акцию и развесили ленты на колючей проволоке и "зубах дракона".

Об этом активисты сообщили в Telegram.

"Даже на запасных позициях рашистам не будет спокойно. Жги их желтым! Желтый — цвет тепла. Но для оккупантов это тепло станет адским", — говорится в сообщении активистов.

Желтая лента в Крыму возле Джанкоя / ©
Желтая лента в Крыму возле Джанкоя
Желтая лента в Крыму возле Джанкоя / ©
Желтая лента в Крыму возле Джанкоя
Желтая лента в Крыму возле Джанкоя / ©
Желтая лента в Крыму возле Джанкоя
Желтая лента в Крыму возле Джанкоя / ©
Желтая лента в Крыму возле Джанкоя

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