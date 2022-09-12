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Рашисты обстреляли 18 сел и городов Запорожской области: разрушены десятки гражданских домов

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Рашисты обстреляли 18 сел и городов Запорожской области: разрушены десятки гражданских домов

Фото: ГУ Национальной полиции в Запорожской области

Полиция за сутки зафиксировала 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 11 сентября, российские военные обстреляли позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Также оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 18 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Полтавка, Дорожнянка, Новоандреевка, Зализничное, Степное, Гуляйполе, Орехов, Каменское, Белогорье, Червоное, Шевченковское, Чаривное, Малиновка, Ольговское, Малая Токмачка, Новоивановка, Малые Щербаки, Степногорск", - говорится в сообщении.

В полицию поступило 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории эвакуировали 454 человека, из них 84 – дети.

Напомним, в ночь на 12 сентября в Запорожье были слышны взрывы. Российские оккупационные войска около 00:40 нанесли ракетный удар по областному центру.

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