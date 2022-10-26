Рашисты обстреляли Орехов и Преображенку: попали в многоэтажку и частные дома, есть жертвы

Уже известно о двух погибших и одном раненом человеке в результате обстрелов оккупантов.

Оккупанты ночью в Запорожской области обстреляли город Орехов и село Преображенка поблизости. В результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре города и частных домах вокруг.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, оккупанты применили реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами.

фото/Запорожская ОВА

"В результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре города и частных домах вокруг. Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 кв. м. Информация о пострадавших уточняется", — проинформировал он.

По его словам, уже известно, что два человека погибли и один человек ранен в селе Преображенка.

"Город Орехов и села вокруг почти ежедневно подвергаются враждебным атакам. Враг системно уничтожает населенный пункт. Призываем жителей Орехова эвакуироваться в безопасные места. Сейчас такая возможность есть. За процесс отвечают местные власти, они готовы предоставить транспорт и убежище", — отметил Старух.

Ситуация в Запорожье

По данным Генштаба, на Запорожском и Новопавловском направлениях оккупанты обстреляли позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Зализничное, Новополь и Полтавка.

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