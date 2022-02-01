Расхватали через секунды: в Сети показали, как пенсионеры Харькова "разметают" продукты по скидкам (видео)

Расхватали через секунды: в Сети показали, как пенсионеры Харькова "разметают" продукты по скидкам (видео)

Пенсионеры за считанные минуты разобрали продукты по сниженной цене.

В Харькове пенсионеры за несколько минут "размели" продукты по сниженным ценам, которые выложили в супермаркете. Товары были пригодны к употреблению, но такие, у которых через пару дней истечет срок реализации.

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Видео выложили в телеграмм-канале "ТРУХА".

"Довели пенсионеров. На Салтовском шоссе пенсионеры разгребают "прострочку", — подписали видео его авторы.

На кадрах видно, как покупатели супермаркета разбирают продукты по сниженным ценам. Толпа скопилась у корзин, где выложили такие товары и "разметают" их буквально на глазах.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

В других странах также по скидке продают товар, у которого срок годности истекает. Разве что нормально покупают, а не толпой, толкаясь.

По-моему это эхо "совка", неважно что, главное — урвать дешево.

Во всех нормальных странах такая практика, а в Дании вообще бесплатно или за 1 евро раздают возле супермаркета. Лучше же, чем выбросить

Я вам скажу, что у нас люди и не за "просрочку" дерутся. Выставьте красную икру хотя бы по 100 грн./банку – они ее разгребут. У нас такой менталитет.

Нормальная практика во всем мире, лучше, чем выбрасывать – продать в половину дешевле продукт с 1-2 днями до истечения срока годности.

В супермаркете в Харькове пенсионеры размели за минуты молочку по сниженным ценам

Напомним, что в Житомире пенсионеры через минуту разметают со стеллажей "социальный" хлеб, который стоит гораздо дешевле, чем обычный.

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