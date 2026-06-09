Раскол в Кремле: Зеленский очертил конфликт в окружении Путина

Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о расколе среди российских элит относительно дальнейшего ведения войны. По его словам, часть окружения президента РФ Владимира Путина выступает за продолжение боевых действий, в то время как другие стремятся к их прекращению.

Об этом украинский лидер заявил в интервью The Guardian.

«Бизнесмены понимают, что экономика РФ в ужасном состоянии», — говорит он.

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В то же время, глава государства подчеркнул, что усиление санкционного давления Запада вместе с военной устойчивостью Украины может существенно приблизить завершение войны. Особую роль, по его словам, играет борьба с российским теневым флотом и ограничение в энергетическом секторе.

Зеленский также сообщил о попытках неофициальных контактов по возможным переговорам, подчеркнув, что Украина изначально была готова к дипломатии.

«Я сказал этому бизнесмену, приехавшему передать месседж о потенциальной рамке дипломатических переговоров, что мы были готовы говорить с самого начала. Мы не хотели этой войны и хотим ее остановить», — отметил он.

Отдельно президент подверг критике попытки обсуждать вопросы Украины без ее участия, в частности контакты между США и Россией. По его мнению, подобные действия лишь ослабляют позиции партнеров и играют в пользу Кремля.

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«В любом случае, мы готовы говорить, но мы не отдадим нашей территории», — говорится в материале.

Глава государства подчеркнул, что любые переговоры возможны только при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как мы писали, Зеленский провел разговор с представителями главы США Дональда Трампа на фоне отказа Путина личной встречи. Обсуждали возможные дипломатические шаги и рамки предстоящих переговоров по завершению войны. Зеленский подчеркнул, что какие-либо договоренности должны учитывать позицию Украины и не могут приниматься без ее участия. Отказ Путина от переговоров затрудняет дипломатический процесс и снижает шансы на быстрый прогресс.

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