Раскопали и засеяли курганы: в Днепропетровской области под суд отправили трех местных агрономов

Местные жители культивировали и засеяли территории в Синельниковском и Васильковском районе.

В Днепропетровской области троих местных жителей отправили под суд за то, что они уничтожали объекты культурного наследия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как стало известно, трое жителей региона с целью увеличения территории для посева зерновых культивировали земельные участки в Синельниковском и Васильковском районе. На них размещались исторические курганы.

"Синельниковской окружной прокуратурой направлены в суд обвинительные акты в отношении трех граждан за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 197-1 ("Самовольное занятие земельного участка, совершенное в отношении земель в охранных зонах") УК Украины. Сейчас судебное разбирательство уголовных производств продолжается", — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в Винницкой области уникальное военное сооружение времен Второй мировой разворовывают на металлолом.

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