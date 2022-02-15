Раскопали могилу: женщина из Ровенщины не верит в гибель сына даже после почти 40 лет его похорон

Раскопали могилу: женщина из Ровенщины не верит в гибель сына даже после почти 40 лет его похорон

Мама солдата не верит, что больше никогда не увидится с сыном.

В Ровенской области женщина потеряла своего 19-летнего сына, который 36 лет назад погиб в бою в Афганистане на втором году службы в армии. Хотя официальные данные указывают на трагическую смерть солдата, женщина все же не может смириться со смертью ребенка.

Вера Паливода из Новой Мощаницы надеется на роковую ошибку и думает, что ее сын до сих пор жив. Женщина с любовью ухаживает за подснежниками и дубком, который когда-то принес ее первенец Валентин из леса и посадил перед окном, пишет 0362.ua.

Молодой солдат Валентин погиб 16 августа 1983 года. Через некоторое время военные привезли цинковый гроб и похоронили воина 31 августа. Родители хотели попрощаться с сыном, однако военные не разрешили открыть гроб, несмотря на мольбы и слезы матери. Они охраняли тело и уехали только после похорон.

0362.ua

Родители пытались выяснить обстоятельства смерти сына: писали в "Красный Крест", в Министерство обороны СССР, но всегда получали отписки.

По словам женщины, от друзей ее сына и военных она слышала разные версии смерти Валентина. Тогда родня солдата решила самовольно раскопать могилу. По свидетельствам очевидцев, человек, лежавший в гробу, по телосложению значительно отличался от Валентина. Предположили, что, может быть, потому, что тело разлагается, и невозможно узнать погибшего воина. Тогда мама вспомнила, что когда-то в детстве сына ударил конь и выбил ему зуб. Соседние зубы заняли это место не полностью, так что люди надеялись узнать юношу хоть по этой "щербинке"... И зубов там не было.

В этот момент все родные были уверены, что похоронили не Валентина. Это давало надежду на то, что он, возможно, жив и находится в плену. Некоторые знакомые семьи рассказывали, что даже якобы слышали по радио фамилию Валентина Паливоды в списке пленных украинских солдат в Афганистане.

Родители Валентина также писали в организацию "Надежда" и имя их сна даже внесли в списки без вести пропавших. Но когда распался Советский Союз, исчезла и организация, занимавшаяся проблемами воинов-афганцев и их родственников.

Однажды мама солдата прочла статью о воине-афганце, потерявшем память и говорившем только два слова: "колодец" и "Волынь", но, как выяснилось, это был не он.

По словам боевых собратьев Валентина, он был тяжело ранен в бою и скончался. Хотя мама воина нашла много зацепок и все же верит, что он жив, но все равно идет в церковь помолиться. Может, за упокой его души, а, возможно, за умирающую последней надежду.

Родные бойцов, которых считают пропавшими без вести 9-ый год, до сих пор не знают об их судьбе

Читайте также: