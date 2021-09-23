Раскритиковал ООН, потролил РФ и рассказал о ситуации в Украине: все выступление Зеленского на Генассамблее

Зеленский призвал "оживить" ООН, сравнив организацию с "супергероем на пенсии".

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 сентября, выступил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сравнив организацию с "супергероем на пенсии" и рассказав о ситуации в Украине.

Предлагаем подробнее ознакомиться с речью украинского лидера.

Покушение на Шефира

Выступление глава государства начал с рассказа об обстреле автомобиля своего помощника Сергея Шефира, который состоялся 22 сентября около 10 часов утра по Киеву неподалеку от села Лесники Киевской области.

"Три часа ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение. 12 выстрелов. Три попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", — высказался Зеленский.

"Игра в единство"

По убеждению президента, пандемия COVID-19 показала, что мир "играл" в равенство и единство. Он, в частности, раскритиковал государства за несправедливое распределение вакцин от коронавируса.

"Одно дело — делить общие цели, другое — совместно делить вакцины. Вакцины, дающие жизнь. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочки и надпись мелким шрифтом: "Все мы люди, все мы — в одной лодке, но спасательные шлюпки сначала получат пассажиры 1-го класса", — высказался он.

Глава государства отметил, что Украина не ожидала помощи от других, но сама помогала, в частности отправляла своих медиков в Италию.

"Оживить" ООН

Зеленский призвал "оживить" ООН, сравнив компанию с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать".

Украинский лидер, в частности, указал, что Организация Объединенных Наций "долго слышит только критику" и "обвинения, что ООН ничего не может" и "стала Лигой Наций".

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"И сегодня ООН — как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром", — высказался глава государства.

В то же время Зеленский призвал организацию "снова поверить в себя" и "оживить" Устав.

"Это не рекомендации, которые можно выполнять по желанию. Вы не найдете там слов "Каждый сам за себя". И тогда бы миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на ковид, экзамен на единство. И прятать глаза в 20-летие Дурбанской декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кто мог представить, что когда-то орудием для дискриминации станут именно лекарства?" — сказал он.

Кроме того, по мнению президента, для "оживления" ООН необходима правда.

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"Если бы все, кто имеет влияние, искренне поддержали миролюбивые усилия мирового сообщества, сегодня на афганской земле не взрывались бы снаряды, автоматные очереди не терроризировали бы мирное население", — процитировал украинский лидер слова первого представителя независимой Украины в ООН Леонида Кравчука, сказанные 30 лет назад на 46-й Генассамблее ООН.

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Зеленский также напомнил, что решение о проведении первой конференции по созданию ООН было принято в 1945 году на конференции в Ялте, которая уже восьмой год является оккупированной вместе с Крымом.

"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН? Господин Председатель 76-й ассамблеи говорил много об изменении климата и защите окружающей среды и природы на планете. В этом контексте Крым требует внимания ООН еще больше. Из уникальной природы сделали военную базу. Вместо фауны и флоры там флот и солдаты", — возмутился он.

Для того, чтобы оживить ООН, Зеленский призвал государства-члены "говорить друг с другом просто, четко, конкретно, а главное — честно, откровенно".

Война на Востоке

Президент отметил, что звуки взрывов и выстрелов раздаются в оккупированном Донбассе уже восьмой год подряд, а количество погибших и раненых ежегодно растет.

"Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости, — сказал он и продолжил: — Возможно в Сентрал-парке или Мэдисон-сквер выстрелы слышны не так громко, как в Авдеевский "промке" или на Светлодарской дуге. Мы хотим оживить ООН? Может для этого ООН должна двигаться? Быть мобильной и быстрой?"

Зеленский предложил странам-членам ООН начать встречаться в горячих точках, где "можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы".

Крымская платформа

Кроме того, украинский лидер призвал все страны-члены Организации Объединенных Наций присоединиться к Совместной декларации участниц международной Крымской платформы.

"ООН — это все мы, это 193 страны. Я приглашаю все эти страны присоединиться к общей Декларации участников Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы против силовых изменений границ в мире", — указал украинский лидер.

Он также раскритиковал ООН за "игнорирование площадки для решения проблем международного права и оккупации".

"Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите Крымской платформы по деоккупации Крыма — вот это преданность основным принципам ООН. А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации — это какие-то новые, никем не одобренные принципы", — пояснил свою позицию глава государства.

Зеленский выразил уверенность в том, что Крымская платформа "должна работать под эгидой ООН".

Преданность Украины принципам ООН

Комментируя идею об "оживления" организации, Зеленский напомнил об операции Украины по спасению мирного населения в Кабуле, во время которой наши военные эвакуировали почти 700 человек, в том числе украинцев, а также граждан других государств, членов правозащитных организаций и журналистов различных изданий: Global Mail, The Wall Street Journal, USA Today, Stars and Stipes.

"Это были мужчины, женщины, дети, старики из разных стран, разных национальностей, разных вероисповеданий, — резюмировал президент. — Вот это, я считаю, — преданность основным принципам ООН".

Цитата Путина и троллинг РФ

Глава Украины убежден, что ни одна страна мира не может чувствовать себя в безопасности из-за агрессии со стороны Российской Федерации.

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"В мире больше никто не чувствует себя в безопасности. Подчеркну: никто не чувствует себя в безопасности. И не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", — отметил украинский лидер.

Он также на русском процитировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году. Далее дословно:

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет всё больше и больше диктата, и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы.

Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", — привел слова Путина глава украинского государства.

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После этого Зеленский поблагодарил страны, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях в ООН, а также тех, кто "не стесняется, что Украина — их друг и партнер", называет вещи своими именами, "не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал".

Намекнув на то, что речь идет о России, президент добавил: "Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастья Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы".

Украиский лидер во время речи также озвучил ряд правонарушений Российской Федерации, в частности рассказал о том, как Кремль заставляет граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент.

"Выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, РФ сама об этом официально заявляет", — отметил Зеленский.

Освобождение Джелялова и других политзаключенных

Кроме того, Зеленский в ООН призвал международное сообщество поддержать освобждение заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и еще около 450 украинцев, незаконно содержащихся в ОРДЛО и РФ.

"Российская Федерация обвиняет этого политолога, выдающегося журналиста, телеведущего, преподавателя права и истории в попытке взорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова. Вот вам цена борьбы за свои права, за права человека", — высказался глава государства.

Он отметил, что "очень рассчитывает" на поддержку международного сообщества в вопросе освобождения заместителя главы Меджлиса и еще около 450 украинцев, которые "незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации".

"Призываю вас поддержать обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации нашего украинского оккупированного полуострова, которые будут вынесены на рассмотрение Генеральной ассамблеи до конца года", — добавил президент.

Достижения ООН

В конце украинский лидер напомнил о достижениях ООН. В частности Зеленский вспомнил о Всеобщей декларации прав человека 1948 года, продовольственных программах, миротворческих миссиях и ЮНИСЕФ, защищающем детей в более чем 190 странах мира.

"Давайте покажем, что мы решительно настроены сделать все, чтобы усилить наше взаимодействие?! Покажем. И просто сделаем. Даже без резолюций, деклараций, согласований позиций. А просто сделаем", — призвал Зеленский.

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