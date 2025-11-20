Раскрытие секретных данных: Федиенко ответил на обвинение в наведении удара по Тернополю

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко

Украинское информационное пространство потряс скандал вокруг народного депутата Александра Федиенко, члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Журналистка ТСН Юлия Кириенко обвинила его в том, что он опубликовал видео с выставки производителей РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы), которое содержало чувствительную информацию о месте производства украинских военных средств в Тернополе .

Об этом Юлия Кириенко написала в своем Telegram-канале.

Обвинение в раскрытии чувствительной информации

Журналистка отметила, что видео, снятое и опубликованное народным избранником, демонстрировало город Тернополь и предприятие, где изготавливают украинские средства РЭБ. На кадрах также, вероятно, была видна дата съемки (ориентировочно октябрь). Хотя сам депутат впоследствии удалил видео из своего YouTube-канала, журналистка считает, что эта информация могла быть использована врагом для наведения ракетного удара по Тернополю.

«Видео удалено владельцем из его ютуб канала. Спустя много недель существования там. После удара по Тернополю», - отметила журналистка.

Она добавила, что все украинцы должны тщательно относиться к распространяемой информации.

«И что главное, я очень надеюсь, что соответствующие органы займутся автором видео. Ибо одно дело, когда это рядовой гражданин. Иногда член комитета по нацбезопасности, который эту безопасность подрывает своими действиями», — заявила Юлия Кириенко.

Журналистка подчеркнула, что на видео не только было названо предприятие, но и показаны технические характеристики изделий, чего никогда не допускают при работе на таких чувствительных съемках.

Ответ нардепа

Народный депутат Александр Федиенко от фракции «Слуга Народа» прокомментировал скандал в эфире «Киев24». Он отрицает обвинение в раскрытии секретной информации.

По его словам, обсуждаемое видео было снято «где-то в середине лета» в Киеве, а не в октябре, и не в Тернополе. Депутат также утверждает, что выставка была обычной и на ней не демонстрировалось ничего секретного, а сам нардеп пришел туда как обычный посетитель.

«У меня было разрешение на съемку и ничего тайного не публиковал… Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю. Это была выставка, там ничего тайного, закрытого или еще чего я точно не обнародовал и не говорил», — заявил Александр Федиенко.

Нардеп добавил, что выступает за то, чтобы все публичные тендеры, связанные с оборонной сферой, проходили в закрытом режиме, однако отметил, что опубликованный им сюжет не касался военных тайн.

Напомним, для атаки на многоэтажки в Тернополе российская террористическая армия использовала крылатые ракеты Х-101 .

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что после российской атаки в Тернополе отсутствует связь с 25 людьми.

По информации от ГСЧС, в результате атаки погибли 25 человек , среди них трое детей. Количество пострадавших возросло до 73, 15 из них – дети.