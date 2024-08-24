Распад империи наступит неожиданно: Подоляк в День Независимости Украины спрогнозировал будущее РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у современного поколения есть уникальная возможность быть свидетелями распада еще одной империи – Российской Федерации.

Украина играет ключевую роль в распаде очередной империи — Российской Федерации, — что неизбежно.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем Telegram.

"Далеко не каждому поколению приходится видеть смерть империи. Той самой империи, которая очень любит продавать смерть и насилие… Нам по-настоящему посчастливилось стать не свидетелями, а непосредственными участниками во второй раз. После советской империи пора ложиться в гроб ее наследницы" – заявил Подоляк.

Он отметил, что, несмотря на многочисленные аналитические прогнозы по стабильности и ресурсности России, которые, по мнению некоторых экспертов, могут позволить ей выдержать долгую агрессивную войну, эти прогнозы не соответствуют реальности. Подоляк уверен, что Россия в ее нынешнем виде уже не выживет.

Он также подчеркнул, что уроки по распаду Советского Союза научили мир нескольким важным вещам:

Распад империи наступит неожиданно для внешних наблюдателей. По словам Подоляка, государственная пропаганда может создавать иллюзию стабильности, но это не защитит от краха. Не будет одного события, которое станет концом империи. Подоляк объясняет, что империя будет постепенно ослабевать, болеть и разрушаться изнутри, пока ее части не начнут отпадать.

Особое внимание Подоляк уделил роли Украины в этом процессе. Он подчеркнул, что Украина всегда была "черной меткой" для империй, пытавшихся властвовать на ее территории. История показывает, что все государства, пытавшиеся покорить Украину, в конце концов оказывались на свалке истории.

"На протяжении всей истории – богатая ресурсами и талантами, неудобная, непокорная анархичности и всегда готовая к системному сопротивлению. И снова, как во времена Руси, региональная супердержава, абсолютно субъектная, дипломатически и военно мощная. Поздравляю вас с Днем Независимости страны, от которой сейчас зависит так много в мире", — написал Подоляк.

Напомним, 24 августа, в День Независимости, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, поблагодарив всех, кто защищает свободу и будущее Украины.

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