Распад империи наступит неожиданно: Подоляк в День Независимости Украины спрогнозировал будущее РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у современного поколения есть уникальная возможность быть свидетелями распада еще одной империи – Российской Федерации.
Украина играет ключевую роль в распаде очередной империи — Российской Федерации, — что неизбежно.
Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем Telegram.
"Далеко не каждому поколению приходится видеть смерть империи. Той самой империи, которая очень любит продавать смерть и насилие… Нам по-настоящему посчастливилось стать не свидетелями, а непосредственными участниками во второй раз. После советской империи пора ложиться в гроб ее наследницы" – заявил Подоляк.
Он отметил, что, несмотря на многочисленные аналитические прогнозы по стабильности и ресурсности России, которые, по мнению некоторых экспертов, могут позволить ей выдержать долгую агрессивную войну, эти прогнозы не соответствуют реальности. Подоляк уверен, что Россия в ее нынешнем виде уже не выживет.
Он также подчеркнул, что уроки по распаду Советского Союза научили мир нескольким важным вещам:
- Распад империи наступит неожиданно для внешних наблюдателей. По словам Подоляка, государственная пропаганда может создавать иллюзию стабильности, но это не защитит от краха.
- Не будет одного события, которое станет концом империи. Подоляк объясняет, что империя будет постепенно ослабевать, болеть и разрушаться изнутри, пока ее части не начнут отпадать.
Особое внимание Подоляк уделил роли Украины в этом процессе. Он подчеркнул, что Украина всегда была "черной меткой" для империй, пытавшихся властвовать на ее территории. История показывает, что все государства, пытавшиеся покорить Украину, в конце концов оказывались на свалке истории.
"На протяжении всей истории – богатая ресурсами и талантами, неудобная, непокорная анархичности и всегда готовая к системному сопротивлению. И снова, как во времена Руси, региональная супердержава, абсолютно субъектная, дипломатически и военно мощная. Поздравляю вас с Днем Независимости страны, от которой сейчас зависит так много в мире", — написал Подоляк.
Напомним, 24 августа, в День Независимости, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, поблагодарив всех, кто защищает свободу и будущее Украины.
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