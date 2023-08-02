Распад Российской Федерации не спасет ее от выплаты компенсаций – представитель Минюста

В Министерстве юстиции готовы к тому, что Российская Федерация или ее правопреемник после распада государства-агрессора откажется выплачивать компенсацию Украине за военные преступления и нанесенный ущерб.

Об этом заявила уполномоченная Минюста по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Маргарита Сокоренко в интервью "Европейской правде".

"Мы понимали, что будет проблема с добровольным желанием России выполнять решения, которые Украина, я уверена, выиграет. И, соответственно, сейчас, я думаю, у всех на слуху международный компенсационный механизм, который сейчас создает Украина, и мы имеем колоссальный прогресс", – подчеркнула она.

Представительница Минюста напомнила, что уже создан международный реестр ущерба от российской агрессии, в июне Совет Европы назначил его исполнительного директора.

Тем временем создается механизм подачи заявок с перечнем документов, на основе которых в будущем украинцы могли бы получить компенсации.

По словам Сокоренко, даже если Россия распадется на отдельные государственные образования, ни одно из которых не захочет быть ее правопреемником, компенсации все равно можно получить благодаря замороженным российским активам и взысканию через компенсационный механизм.

"В этот механизм заложена идея, что Россия добровольно [решение о компенсации] не выполнит, а если она распадется, то условный правопреемник не захочет это выполнять... Моя надежда, что компенсационный механизм заработает до тех пор, как распадется Российская Федерация", — отметила она.

Напомним, арестованные средства и активы России за границей будут направляться в соответствующий фонд компенсации по восстановлению Украины и компенсации для украинцев.

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