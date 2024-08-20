ВСУ показали "трофеи", которые покинули военнослужащие армии РФ после бегства со своих позиций в Курской области. Они нашли максимально удивительные вещи, такие как книга учета распространения наркотиков и психотропных веществ и кожаная маска.

Их продемонстрировали воины подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады.

Украинские бойцы показали "трофеи", которые на Курщине оставляют россияне

"Похоже на часть фильма "Уголовное чтиво", когда Марселус Уоллес оказался не в том подвале. Внутри сумки были: книга учета распространения наркотиков и психотропных веществ, какая-то странная кожаная маска и другие вещи . одним с помощью вещей из секс-шопа, а затем умереть не за что"

Напомним, по состоянию на утро 20 августа 2024 г. ВСУ уничтожили 601 800 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1330 военных.

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