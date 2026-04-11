Расписание Пасхальных богослужений ПЦУ и УГКЦ: где и когда смотреть онлайн-трансляции

В этом году пасхальные богослужения будут транслировать из Михайловского Златоверхого и Патриаршего соборов.

Где смотреть и слушать Пасхальное богослужение на Пасху

Где смотреть и слушать Пасхальное богослужение на Пасху

12 апреля христиане Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви будут отмечать Пасху.

В течение 11-12 апреля прямые трансляции Пасхальных богослужений из Киева состоятся на телеканале «Суспільне Культура», «Украинском радио» и радио «Культура», сообщает «Суспільне».

Торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю праздника Светлого Христова Воскресения, которое состоится в Свято-Михайловском Златоверхом соборе можно посмотреть и послушать:

  • в субботу, 11 апреля, в 23:00 на телеканале и на сайте «Суспільне Культура» ;

  • в ночь с субботы на воскресенье, 12 апреля, с 00:05 можно послушать трансляцию богослужения на «Украинском радио» и радио «Культура» . Ведущий эфира — Евгений Захарченко.

Кроме того, желающие могут посмотреть и онлайн-трансляцию богослужений на:

Праздничную литургию Украинской греко-католической церкви, которую проведут в Патриаршем соборе Воскресения Христова, будут транслировать:

Напомним, в Великую субботу, которая в этом году пришлась на 11 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

