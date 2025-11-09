Массовая отмена рейсов поездов на Полтавщине на Харьковщине: полные списки

Поезд / © Укрзализныця

Сегодня, 9 ноября, движение пригородных поездов на Харьковщине и Полтавщине работает с ограничениями. Некоторые поезда временно не курсируют, а на других стоят резервные тепловозы, поэтому возможны задержки. Основные маршруты остаются, чтобы пассажиры могли добраться до нужных станций.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Telegram.

На Полтавщине без изменений курсируют

№6657/6579 Орелька — Берестин — Полтава-Южная

№6574/6656 Полтава-Южная — Берестин — Орелька

№6578/6660 Полтава-Южная — Берестин — Орелька

№6651/6573 Орелька — Берестин — Полтава-Южная

№6653/6575 Орелька — Берестин — Полтава-Южная

№6580/6652 Полтава-Южная — Берестин — Орелька

№6805/7006 Полтава-Южная — Кременчуг — Полтава-Южная

№6291/6354 Огульцы — Полтава-Южная — Огульцы

№6506/6505 Полтава-Южная — Огульцы — Полтава-Южная

Поезд №6353 Огульцы — Полтава-Южная курсирует по диспетчерскому расписанию, ориентировочно отправление в 11:20.

Временно не курсируют дублирующие рейсы

№6659/6571, №6572/6654, №6576/6658, №6655/6677

№6537 Полтава-Южная — Кобеляки

№6356 Полтава-Южная — Огульцы

№6293, №6294, №6295 Огульцы — Полтава-Южная

№6272 Синельниково-1 — Павлоград

№6277 Павлоград-1 — Синельниково-1

На Харьковщине из-за отсутствия напряжения поезда курсируют с резервными тепловозами, возможны задержки. Дублирующие рейсы временно отменены.

Отмененные поезда на Харьковщине сегодня:

№6701, №6506, №6682, №6702, №6685, №6678, №6516, №6688, №6690, №7001, №6705, №6527, №6704, №6823/6813, №6812/6822, №6401, №6426, №6006, №6007, №6021, №6022, №6023, №6014, №6175/6176, №6691, №6321, №6330, №6266, №6915, №6916, №6921, №6924, №6334, №6121, №6307, №6222, №6221, №6914, №6917, №6922, №6264, №6145/6146, №6159/6160, №6157, №6158, №6169, №6319, №6322, №6177/6178, №6179/6180, №6333, №6134, №6303, №6304

Для рейса №6155 Харьков — Мерчик станцией отправления является Люботин вместо Харькова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в воскресенье в Харькове заработало метро, но ненадолго. Сейчас подземка работает в режиме укрытия.