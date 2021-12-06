Распивали водку просто "из горла": в Харькове подростки устроили "праздник" в вагоне метро (видео)

В Сети появилось видео, как трое подростков в вагоне метро Харькова пьют водку из бутылки, запивая алкоголь кока-колой.
В Харькове подростки распивали алкогольные напитки прямо в вагоне метро и снимали свое веселье на видео.
Ролик опубликовал местный блоггер Евгений Зуб в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как три подростка в вагоне метро пьют водку из бутылки, запивая алкоголь кока-колой. Происходящее они снимали на видео.
Как сообщает KHARKIV Today, в "Харьковском метрополитене" сообщили, что узнали об инциденте из опубликованного видео.
"Жалоба от пассажиров не поступала. Увидели сами информацию в соцсетях. Будем выяснять подробности", — рассказал спикер харьковской подземки Алексей Битнер.
В полиции на инцидент тоже не отреагировали.
Недавно в Харькове произошел схожий инцидент — четверо подростков курили в метро. Впоследствии юных хулиганов разыскали. Ими оказались ученики спортколледжа
Напомним, что в Кривом Роге фанаты местного блоггера во время концерта вылезли на Ханукию и зажгли факел.
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