Распивали водку просто "из горла": в Харькове подростки устроили "праздник" в вагоне метро (видео)

Распивали водку просто "из горла": в Харькове подростки устроили "праздник" в вагоне метро (видео)

В Сети появилось видео, как трое подростков в вагоне метро Харькова пьют водку из бутылки, запивая алкоголь кока-колой.

В Харькове подростки распивали алкогольные напитки прямо в вагоне метро и снимали свое веселье на видео.

Ролик опубликовал местный блоггер Евгений Зуб в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как три подростка в вагоне метро пьют водку из бутылки, запивая алкоголь кока-колой. Происходящее они снимали на видео.

Как сообщает KHARKIV Today, в "Харьковском метрополитене" сообщили, что узнали об инциденте из опубликованного видео.

"Жалоба от пассажиров не поступала. Увидели сами информацию в соцсетях. Будем выяснять подробности", — рассказал спикер харьковской подземки Алексей Битнер.

В полиции на инцидент тоже не отреагировали.

В метро Харькова подростки распивали водку прямо в вагоне

Недавно в Харькове произошел схожий инцидент — четверо подростков курили в метро. Впоследствии юных хулиганов разыскали. Ими оказались ученики спортколледжа

Напомним, что в Кривом Роге фанаты местного блоггера во время концерта вылезли на Ханукию и зажгли факел.

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