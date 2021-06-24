Расплавило кабели: жара в Черниговской области оставила без електроенегрии 21 тысячу потребителей

Расплавило кабели: жара в Черниговской области оставила без електроенегрии 21 тысячу потребителей

Аварийная бригада работала до ночи, чтобы наладить электроснабжение.

В среду, 23 июня, аномальная жара привела к аварийному отключению электроэнергии в Черниговской области. Так почти 21 тысяча потребителей остались без света.

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Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на прессекретарку АО "Черниговоблэнерго".

В этот день царила 35-градусная жара, а ночью температура спала до 20°С. Такая погода и стала причиной повреждения кабельных сетей.

"Отключение возникли из-за повреждения конечных кабельных муфт после попадания влаги через расплавление и вытекание битумной массы", - объяснила в АО "Черниговоблэнерго".

Аварийная бригада ликвидировала повреждение в 00:30 24 июня. Поэтому электроснабжения уже налажено.

Напомним, в Ровенской области фиксируют температурные рекорды. -За небывалой жары там сейчас объявлен высший уровень пожарной опасности.

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