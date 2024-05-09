Расположены под землей: в Украине появилась сеть секретных оружейных заводов – El Mundo

Объемы производства выросли в три раза с момента запуска в 2023 году.

Во время войны в Украине появилась сеть секретных военных заводов по изготовлению оружия.

Об этом идет речь в материале испанской газеты El Mundo со ссылкой на источник в украинской вооруженной промышленности.

Некоторые из этих заводов сообщают источники, расположенные под землей.

"Некоторые скрыты за огромными декорациями. Вопрос сохранения расположения этих производств в секрете особенно беспокоит Киев, поскольку среди сотрудников предприятий уже находили предателей", — говорится в материале.

Как пишет El Mundo, строительству скрытой сети производств способствует министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Сейчас эти заводы производят боеприпасы, все виды беспилотников, БТР "Казак", ракеты "Нептун", противотанковые ракеты "Стугна".

Тем временем вырос спрос на муляжи оружия. ВСУ на линии фронта сражаются с увеличением ударов России на фоне уменьшения помощи Западу.

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