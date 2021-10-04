Расправился на глазах у людей: в Одесской области мужчина убил соседа из-за того, что тот повредил его забор

Расправился на глазах у людей: в Одесской области мужчина убил соседа из-за того, что тот повредил его забор

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В одном из сел Захаровской поселковой громады Одесской области в воскресенье, 3 октября, мужчина убил соседа из-за того, что тот телегой повредил его забор.

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Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По данным следствия, убийство произошло посреди улицы на глазах у свидетелей. 55-летний мужчина сначала избил своего 45-летнего соседа палкой по голове, а затем ударил ножом в грудь. Нападающего разозлило то, что потерпевший повредил телегой его забор.

На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей, однако 45-летний мужчина от полученных травм скончался. Подозреваемый пытался выбросить окровавленную одежду и орудие убийства, однако его задержали.

Мужчине инкриминируют ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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