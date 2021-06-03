Расправился после того, как ушли гости: в Хмельницкой области мужчина убил жену в день ее рождения

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В селе Гатное, что в Деражнянском районе Хмельницкой области, 58-летний мужчина убил жену в день ее рождения.

Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

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Трагедия произошла 1 июня поздно вечером. Известно, что женщина праздновала свой день рождения, а когда пошли гости, она поссорилась с мужем. Во время конфликта подозреваемый выхватил нож и убил жену.

После расправы мужчина побежал к соседу и рассказал о трагедии. Тот вызвал медиков и полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. Следователи уже объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет заключения.

Напомним, в Донецкой области мужчина на глазах у 13-летнего сына жестоко расправился с женой.

Суд объявил приговор ревнивцу, что убил жену и оставил соседей без жилья

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