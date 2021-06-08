Распространение антиконституционных агиток: СБУ провела обыски у основателей ОО "Партия Шария"

Начато уголовное производство.

Служба безопасности Украины провела обыски у основателей общественной организации "Партия Шария".

Об этом сообщила пресс-служба органа.

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"Они причастны к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного строя", — говорится в сообщении.

Во время обысков силовики изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты. Обыски также прошли в типографии в Виннице, где печатали антиконституционные материалы.

Правоохранители начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщалось, Печерский суд Киева арестовал имущество блогера и бывшего журналиста Анатолия Шария. Также было принято решение о временном доступ к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну, в HSBC Bank Canada.

Напомним, Минюст подал иск на запрет партии Шария. О подозрении блоггеру, который проживает в Испании, СБУ сообщила еще 16 февраля — по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан. Следователи говорят, в течение 9-ти лет Анатолий Шарий фактически был рупором Кремля.

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