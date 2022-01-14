Распространенный народный метод против простуды и COVID-19 обвалил цены на популярную ягоду в Украине

Распространенный народный метод против простуды и COVID-19 обвалил цены на популярную ягоду в Украине

Украинцы во время болезней всегда пьют чай с малиной или лимоном.

В Украине выросли цену на малину, на что повлияла, в частности, и новая волна эпидемии COVID и другие сезонные заболевания, ведь эта ягода является очень популярным народным методом лечения среди граждан.

Об этом пишет AgroPortal.ua со ссылкой на производителей.

"Кто-то кашляет, COVID-19 влечет за собой температурный всплеск. Как только горло заболит или температура — украинцы всегда пьют чай с малиной или с лимоном", — пояснил фермер-ягодник из Жмеринки Александр Волков.

Так, в прошлом году в Винницкой области фермеры продавали малину вдвое дороже (120 грн/кг), чем в 2020 году.

"Последний сезон продавали ягоду по 120 грн/кг. Это оптовые цены — оптовики забирали. Цены стали расти с середины августа, когда начали плодоносить осенние ремонтантные сорта", — добавил он.

Почему малина лечит простуду

Как сообщалось, больные COVID-19, лечащиеся дома под наблюдением семейного врача, должны следить за температурой своего тела, сатурацией (уровнем кислорода в крови), не появилась одышка и общим состоянием организма.

Напомним, ученые из США утверждают, что разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне.

Новости Украины: ценовой рекорд - станет ли малина доступной для всех хотя бы в следующем сезоне

К слову, в 2021 году украинская малина обошла даже самую дорогую ягоду отечественного рынка – голубику. Закупали ее у производителей от 60 гривен за килограмм. В Киеве цена уже становилась в два с половиной раза выше — 160 гривен за килограмм.

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