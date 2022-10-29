Распространяет "правильные новости": журналистке из Мариуполя объявили подозрение в коллаборационизме

Журналистка из Мариуполя после оккупации города решила перейти на сторону россиян – ей объявили о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщили на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

"В конце 2021 года жительница Мариуполя, имея диплом по специальности "Журналистика", трудоустроилась на один из местных мариупольских телеканалов", — говорится в сообщении.

В прошлом месяце, находясь в оккупированном городе, подозреваемая начала работать "корреспондентом" на пропагандистском телеканале "Мариуполь 24".

"Поддерживая политику врага, она осуществляет подбор тем и спикеров для пророссийских новостных сюжетов, организует съемки, обеспечивает информационную деятельность канала захватчиков, распространяя "правильные новости" для манипулирования сознанием жителей захваченного агрессором города", — заявили в Офисе генерального прокурора.

Напомним, что украинские пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов, направлявшихся в Киев. Мужчины имели при себе русские рубли.