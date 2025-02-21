Распространял детское порно: в Хмельницком задержали 44-летнего мужчину

В Хмельницком полицейские разоблачили 44-летнего мужчину, который создал и администрировал 11 веб-ресурсов с детской порнографией. Следователи ГУНП в Хмельницкой области объявили ему подозрение.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, подозреваемый не только распространял запрещенный контент, но и администрировал сайты, на которых распространялись соответствующие фото и видеоматериалы.

"Злоумышленник задержан, ему объявлено подозрение. За совершенное предусмотрено наказание – до 15 лет лишения свободы”, – сообщили в полиции.

На период расследования суд избрал для подозреваемого меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 302 000 гривен.

Напомним, в городе Змиев Харьковской области к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который посреди улицы изнасиловал 17-летнюю девушку.

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