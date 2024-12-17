Распространял детскую порнографию: крапивничанина будут судить за преступление

Во время обыска в доме подозреваемого стражи порядка изъяли телефон, с которого он администрировал порнографические Telegram-каналы.

В Кропивницком будут судить местного жителя, который, по версии следствия, хранил и распространял детскую порнографию через Telegram-каналы.

Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.

В октябре, в течение года, крапивничанин администрировал несколько Telegram-каналов, наполняя их порнографическими материалами с участием несовершеннолетних.

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Некоторые из каналов были безвозмездными, к которым можно было свободно присоединиться, некоторые каналы с порнографическим контентом были платными: за оплату предоставлялся доступ к порнографическим фото и видео материалам. Среди этих каналов размещалась в том числе и детская порнография. Речь о создании детской порнографии не говорится, он ее только хранил и распространял на ресурсах", — уточнила спикер.

Мужчину будут судить за хранение, сбыт и распространение детской порнографии (часть 1 статьи 301 Уголовного кодекса Украины), а также распространение изображений или других предметов порнографического характера и получение денег из этого. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Напомним, в Ивано-Франковске осудили 52-летнего мужчину, который загружал в интернете детскую порнографию и хранил ее на личном компьютере.

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